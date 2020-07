Hufeld hatte bereits vor drei Wochen im Finanzausschuss zu Wirecard ausgesagt. Die Vorwürfe gegen den Zahlungsdienstleister seien aber auch früher schon ein Thema gewesen, als der BaFin-Chef in den vergangenen Jahren im Ausschuss zu Gast gewesen sei, so Hessel. Er habe den Abgeordneten jedoch stets versichertet, sie müssten sich keine Sorgen machen. „Wir sind ein Stück weit abgebügelt worden.“ Hessel glaubt, dass im Zuge der politischen Wirecard-Aufklärung noch einige Überraschungen rauskommen könnten: „Vielleicht gab es noch ganze andere Kontakte in die Bundesregierung.“