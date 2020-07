Wirecard-Skandal Diese Fragen könnten Scholz und Altmaier ins Schwitzen bringen

In einem Interview bekannte er kürzlich, überrascht gewesen zu sein, dass ein Skandal dieses Ausmaßes ausgerechnet in Deutschland passieren konnte. Viele Oppositionspolitiker hat diese Haltung verärgert, angesichts einiger Finanzskandale der vergangenen Jahre wie etwa Cum-Ex und Cum-Cum. Sie fragen sich, was der Wirtschaftsminister vorhat, um das Vertrauen in den Finanzplatz Deutschland auch im Ausland wieder zu stärken.