Wirtschaft: Altmaier glaubt an Ostdeutschland als starke Industrieregion

Berlin/Bad SaarowOstdeutschland wird sich nach Überzeugung von Wirtschaftsminister Peter Altmaier wieder zu einer starken Industrieregion entwickeln. Der CDU-Politiker setzt dabei aber auf eine weiter starke Förderung mit EU-Mitteln. „Eine erfolgreiche Industrialisierung in Ostdeutschland kann nur in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der EU gelingen“, sagte Altmaier am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.