Wirtschaftsweise Veronika Grimm „Es herrscht große Unruhe“

Die Nervosität ist also weiterhin groß, die Lage fragil. Und die Wirtschaft wirkt nach Corona- und Kriegsjahren, gefolgt von hohen Staatsdefiziten, angezählt. Die fünf Mitglieder des Sachverständigenrates stellen hierzu an diesem Mittwochvormittag ihr Konjunkturupdate für Deutschland vor. Ihr Befund unterstreicht die Stimmung; ein Miniwachstum von 0,2 Prozent in diesem und bescheidene 1,3 Prozent im kommenden Jahr, mehr prognostizieren die Wirtschaftsweisen nicht.