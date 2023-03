WiWo Startklar: Lufthansa scheffelt Milliarden, schlechtes Zeugnis für EU-Rüstung und Streik-Tag: Der Freitag in Kürze

Mehr als ein Drittel der Neuwagen in Russland kommen inzwischen aus China. Doch auch AwtoWAS, das Unternehmen hinter Lada, baut wieder kräftig Autos, wie Satellitenbilder zeigen. Stand die Produktion nach dem Einsatz der westlichen Sanktionen zunächst still, läuft inzwischen wieder weitgehend alles normal. Dank chinesischer Zulieferer. Faszinierende Ableitungen von Bildern aus dem All in einer neuen Folge von „Wirtschaft von oben“.