Die Aufnahmen aus dem All machen damit auch einen Rückschlag für die westliche Sanktionspolitik sichtbar. So hat sich die Hoffnung deutscher Politiker, die Embargos würden langfristig russische Unternehmen lähmen, hier nur bedingt erfüllt. Und sie deuten darauf hin, wie eng der Schulterschluss zwischen China und Russland ist. Rund um den Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war der chinesische Außenminister zu Gast in Moskau. Ein Besuch von Staatschef Xi Jinping soll im Frühjahr folgen.