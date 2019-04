Wohnungsmarkt: Wiener Verhältnisse für alle

In den deutschen Groß- und immer mehr mittelgroßen Städten steigen die Mieten, Menschen mit kleinem Einkommen und Familien fällt es schwerer, sich eine Wohnung im Zentrum zu leisten oder eine, die groß genug für sie ist. Darüber ärgern sich viele, in Berlin wird eine Initiative nun ein Volksbegehren beginnen, mit dem radikalen Ziel, private Wohnungskonzerne, vor allem die Deutsche Wohnen zu enteignen. In vielen Städten wollen Menschen am 6. April, dem ersten Tag des Begehrens, auch gegen steigende Mieten und Verdrängung in die Randbezirke demonstrieren.