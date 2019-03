Brexit Aufstand der Abgeordneten

In einer Rede am Montagnachmittag räumte May zunächst noch ein, dass sie nicht noch einmal versuchen wolle, die Abgeordneten über ihren Brexit-Deal abstimmen zu lassen. Dafür gebe es „noch nicht“ die notwendige Unterstützung, sagte die Premierministerin.



Kurz darauf deutete May allerdings an, dass sie sich weigern könnte, Entscheidungen vom Mittwoch anzuerkennen. „Ich muss zugeben, dass ich skeptisch bin, wenn es um solche Abstimmungsprozesse geht“, sagte May. Solche Testabstimmungen hätten in der Vergangenheit immer „widersprüchliche oder überhaupt keine Ergebnisse“ geliefert. May unterstrich, dass Großbritannien sowohl die Zollunion als auch den Binnenmarkt verlassen müsse, wenn es die EU verlässt. Anders lautende Forderungen werde sie ablehnen, erklärte sie trocken.