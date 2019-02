Britische Chefökonomin Was bei der britischen Wirtschaft für den größten Frust sorgt

Da haben Sie sicher so jemand wie Boris Johnson im Hinterkopf, der einmal zur Sorge der Wirtschaft über den Brexit gesagt haben soll: „Fuck business“. Was für eine Botschaft sendet so etwas aus?

Sicher keine gute. Boris Johnson repräsentiert aber nicht die Sichtweise der Regierung. Und seine Äußerung deckt sich auch ganz sicher nicht mit dem Engagement, das von der Regierung ausgeht. Es hat viele Gespräche gegeben zwischen Wirtschaftsvertretern und verschiedenen Kabinettsmitgliedern. Da wird darüber gesprochen, was sich die Wirtschaft von den zukünftigen Beziehungen wünscht. Es gab ausführliche Gespräche über mögliche Zölle und Fragen der Mehrwertsteuer. Solche Gespräche finden weiter statt.

Was bei der Wirtschaft aber für Frust sorgt, ist der Umstand, dass wir einfach nicht wissen, was in fünf Wochen geschehen wird. Und das lähmt Unternehmen in ihren Entscheidungen, die sie jetzt treffen müssen.