Digitales Zentralbankgeld Notenbanken Frankreichs und der Schweiz testen grenzüberschreitende Digitalwährung

Die Banque de France und die Schweizerische Nationalbank (SNB) wollen erstmals in Europa grenzüberschreitende Zahlungen mittels Digitalwährungen testen. In einem Pilotprojekt sollen Kreditgeschäfte zwischen Geschäftsbanken mittels digitalem Zentralbankgeld (Central Bank Digital Currency, CBDC) abgewickelt werden, wie die beiden Notenbanken am Donnerstag mitteilten.