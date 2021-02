Draghi als Staatschef in Italien Das Comeback von Super-Mario

Als oberster Notenbanker Europas setzte Draghi alles daran, den Euro zu erhalten. Dabei hat er nach Ansicht von Kritikern mit dem Ankauf von Staatsanleihen jedoch das Mandat der EZB überdehnt und gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung verstoßen. Bei seinen Entscheidungen dürfte er immer auch das Ziel im Auge gehabt haben, Italien in der Währungsunion zu halten. Die Regierungen ermahnte er in seinen Reden zu Reformen, um so den Druck von der EZB zu nehmen. Als Regierungschef in Rom muss er sich daher künftig an seinen eigenen Worten und Ermahnungen messen lassen und Italien, das in der Eurozone wirtschaftlich immer weiter zurück fällt, einer Radikalkur unterziehen.