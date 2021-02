Bilanz als EZB-Chef Draghi, der Unverstandene

Draghi ist der beste Freund der Finanzminister. In seiner achtjährigen Amtszeit hat er die Leitzinsen bis an und unter die Nulllinie gedrückt, nie erhöht. Damit hat er den Regierungen Zeit erkauft. Doch zugleich jeglichen Anreiz genommen, schmerzhafte Reformen anzugehen. Oliver Bäte, Chef des größten deutschen (und von den Niedrigzinsen in besonderem Maße betroffenen) Versicherers Allianz, giftete vor einigen Tagen in einem Interview mit der Financial Times in Richtung Draghi: „Die Fiskalpolitik greift nicht ein, weil Sie es den Leuten leichtmachen, Geld auszugeben, das sie nicht haben.“