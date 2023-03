EU-Gipfel Wer bietet mehr im Werben um die Wirtschaft?

Er ist schon ein vertrauter Gast, auch wenn Wolodymyr Selensky dem illustren Kreis der europäischen Staats- und Regierungschefs meist nur per Video zugeschaltet ist. So auch zu Beginn des zweitägigen EU-Gipfels in Brüssel am Donnerstag. Per Direktübertragung will Selensky seine dringenden Bitten um die Lieferung weiterer Waffen erneuern. Besonders brisant: Die ukrainischen Vorräte an Munition sind nahezu aufgebraucht, Eile ist geboten. Die EU plant, das benötigte Material gemeinsam einzukaufen, um rascher voranzukommen, aber nicht jeder ist davon überzeugt. Vor allem die Osteuropäer wollen im Zweifel schnell, also direkt liefern und keine Schleifen über Brüssel drehen.