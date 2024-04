EU-Sondergipfel Mehr Wettbewerb, weniger Klimaschutz

Ausdrücklich ist in dem Entwurf von einem Rückstand der EU bei Wachstum, Produktivität und Innovation die Rede, den es aufzuholen gelte. So sollen mit einem weiteren Schritt unter anderem die europäischen Kapitalmärkte besser miteinander verknüpft werden, damit das für die Finanzierung großer Projekte unverzichtbare private Kapital in ganz Europa optimal mobilisiert werden kann. Das Ziel einer echten europäischen Kapitalmarktunion, so der Plan, soll von der nächsten Kommission verwirklicht werden. Auch wird auf die Klagen vieler Unternehmen aus der Umwelt- und Ökoenergiebranche reagiert. Die nächste Kommission will eine eigene Plattform einrichten, bei der Hindernisse im EU-Binnenmarkt gemeldet werden können.