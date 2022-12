EU-Westbalkangipfel „Die EU muss endlich Tacheles mit dem Westbalkan sprechen“

Nämlich?

In der politischen Ansprache. Die EU muss Tacheles in den Hauptstädten des Westbalkans reden, besonders in Belgrad. Die demokratischen und rechtlichen Zustände in den meisten dieser Länder – außer mit Abstrichen Nordmazedoniens – sind schlecht. Wir sprechen hier über mindestens teil-autokratische Regime, die selbst zu wenig Interesse an fortschrittlichen Verhältnissen haben.