Was sagt uns das? Dass wir auf der Suche nach unserem Wesen als Europäer, auf der Suche nach unserem Platz in der Geschichte, schon so von den Rechtspopulisten manipuliert und instrumentalisiert wurden, dass wir von ihnen zu degenerierten Zombie-Christen gezüchtet wurden, die zwar das Abendland verteidigen wollen, aber dabei in der Tat zweimal nachdenken müssen, ob man dafür nicht Menschen im Mittelmeer verrecken lassen soll. Eine solche Zivilisation ist eine Zivilisation im Endstadium – und genau da wollen uns die Salvinis dieser Welt haben. Denn wenn wir erst einmal so weit vom Guten abgerückt wurden, ist es ein Leichtes, Bürger und Nationen gegeneinander auszuspielen.



Empathie ist ja eine unteilbare Begabung: Wenn man sie nur auf die eine „Sorte“ Mensch anwendet, auf eine andere aber nicht, dann ist man nicht mehr emphatisch.