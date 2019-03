KPMG-Umfrage Unternehmen sind auf Brexit nicht vorbereitet

Angesichts der noch immer unsicheren Lage rund um den Austritt Großbritanniens aus der EU stehen viele Unternehmen weiterhin unvorbereitet vor dem – in welcher Form auch immer – anstehenden Brexit. So sehen es 47 Prozent der im britisch-deutschen Geschäft aktiven Unternehmen selbst. Und das, obwohl rund 40 Prozent dieser Unternehmen erwarten, dass der Brexit große oder sehr große Auswirkungen auf ihr Geschäft haben wird. Das zeigen die Ergebnisse des German British Business Outlook 2019 (GBBO), der heute in Berlin vorgestellt wurde. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG hat dafür gemeinsam mit der britischen Handelskammer (British Chamber of Commerce) 101 deutsche Unternehmen mit Konzernzentrale in Großbritannien und britische Unternehmen mit Konzernzentrale in Deutschland befragt.