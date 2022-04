Krieg in der Ukraine Warum sich Indien alle Optionen offen halten will

Denn seit Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine versucht sich Indien in einem Balance-Akt: Das Land will weder den Westen noch Russland verprellen. Dass sich Modi während von der Leyen Besuch in der Öffentlichkeit kritisch zu dem Angriff äußern wird, gilt als unwahrscheinlich.



Für von der Leyen ist es der erste Besuch als EU-Kommissionspräsidentin in Neu Delhi. Für die zwei Tage bringt sie eine Vielzahl von Themen mit, die sie in Gesprächen mit Modi und Präsident Ram Nath Kovind vertiefen will. Dazu zählen die Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen, das beide Seiten im vergangenen Jahr wieder aufgenommen haben. Über allem lastet jedoch Russlands Angriff auf die Ukraine. Bei der entscheidenden Abstimmung in der UN-Vollversammlung hatte sich Indien der Stimme enthalten – genauso wie Indiens Nachbar China.