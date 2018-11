Landesporträt „Ohne den IWF wäre die Ukraine längst bankrott“

Zusammen mit seiner Frau Svetlana lebt er in Kovel, einer kleinen Stadt in der Ukraine an der polnischen und weißrussischen Grenze. Er muss beruflich häufig nach Polen, weil er dort Motoräder verkauft, oder Autos, oder was sich ergibt. „Geschäfte halt,“ sagt er trocken. Die Grenze erkennt er, ohne auf die Schilder zu schauen. „Du fühlst das sofort, weil die Straße eben ist“, erklärt der 29-Jährige. „Bei uns hingegen passiert nichts. Der Staat lässt die Leute verhungern.“