Netflix-Doku „Harry & Meghan“: Aufmerksamkeit zahlt sich aus

Der Wirbel um Meghan Markle und Prince Harry nimmt in Großbritannien in diesen Tagen zunehmend hysterische Züge an. Wie nicht anders zu erwarten, haben die beiden flüchtigen Royals mit ihrer Dokuserie „Harry & Meghan“ auf Netflix in Teilen der britischen Gesellschaft einen Aufschrei ausgelöst. In den sozialen Medien und den Leserkommentar-Spalten rechtslastiger Boulevardmedien überschlagen sich die Hasskommentare. Dass diese nicht selten in einen offenen Rassismus abgleiten, ist dabei eher Business as usual.