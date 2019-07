Neues Kabinett in Großbritannien Brexit-Hardliner, Thatcher-Verehrer, kontroverse Gestalten

Johnsons neue Besetzung für den Posten "Leader of the House of Commons" hat es in sich: es ist Jacob Rees-Mogg. Der De facto-Anführer der Brexit-Extremisten in der konservativen Fraktion wird damit in Zukunft die Regierungsgeschäfte im Unterhaus koordinieren und an Kabinettstreffen teilnehmen. Das Ministerium für Internationalen Handel – dem eine zentrale Rolle bei der Aushandlung von Handelsabkommen zukommt – geht an Liz Truss. Truss ist eine frenetische Johnson-Unterstützerin und Thatcher-Anhängerin. Sie betrachtet massive Steuersenkungen und den Abbau von Regulierungen als Allheilmittel und unterstützt unsichere Arbeitsverhältnisse in der “Gig Economy”.