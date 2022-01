Russland ist nach kurzer Vorbereitung zu Invasionen in der Lage, heißt es bereits 2020 in einer Analyse der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS). Die Nato hat Pläne in der Schublade, die zu kontern. Aber bringen ihre Mitglieder den Willen auf, ihre militärischen Optionen zu ziehen? In den Frontstaaten gewiss. Aber in Deutschland, Frankreich, Großbritannien? „Auf deren Fähigkeit, mit massiven Verstärkungskräften – vor allem auch wieder aufzubauenden Großverbänden des deutschen Heeres – bereitzustehen“, so die KAS, „käme es in einer sich zum Konflikt entwickelnden Krise besonders an.“