Reisen nach Spanien Bundesregierung beobachtet Corona-Lage auf Mallorca „intensiv“

Mallorca wird in diesem Sommer wohl wieder zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen gehören – doch ob der Urlaub so unbeschwert wird wie geplant, ist angesichts der zunehmenden Ausbreitung der Coronavirus-Mutationen fraglich. „Die Bundesregierung beobachtet die Lage in Spanien und insbesondere auf den Balearen intensiv“, heißt es aus dem Auswärtigen Amt auf Anfrage der WirtschaftsWoche.