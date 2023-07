Unruhen in Frankreich Frankreichs Polizei sieht sich nicht als Freund und Helfer

In Frankreich haben die Beamten, bei deren Verkehrskontrolle vorige Woche ein 17-Jähriger starb, nach den vorliegenden Informationen gelogen. Weil ein – überprüftes – Amateur-Video beweist, dass sie nicht in Notwehr handelten und der tödliche Schuss aus nächster Nähe durch das geöffnete Fahrerfenster abgegeben wurde, treibt seit Tagen ein entfesselter Mob sein Unwesen. Aber auch viele, die der Zerstörung hilflos zusehen, fragen sich, wie oft die Polizei ihre Macht missbraucht. 13 Menschen wurden voriges Jahr in Frankreich allein bei Verkehrskontrollen erschossen. Was wäre wohl in Deutschland los, gäbe es in einem Jahr 13 Vorfälle wie in Bad Salzuflen?



Lesen Sie auch: Macron wollte Frankreich moderner machen. Stattdessen bringt er das Land gegen sich auf. Erkundungen in einer zerrissenen Republik.



Die Polizei, Dein Freund und Helfer, der wie in Deutschland sogar festgeklebte Umweltaktivisten-Hände vorsichtig von der Straße löst? Das ist nicht das (Selbst-)Bild von französischen Sicherheitskräften. Anlasslose Identitätsüberprüfungen konzentrieren sich auf Menschen mit tatsächlichem oder vermutetem Migrationshintergrund. Bei Verkehrskontrollen dürfen die Beamten schießen, wenn sie um die Gefährlichkeit der Wageninsassen wissen oder eine mögliche Flucht Personen vor dem Fahrzeug gefährden könnte. Bei Demonstrationen kommt ein Arsenal an Hartgummigeschossen, Gas- und Splittergranaten zum Einsatz, was wegen des hohen Verletzungsrisikos zuletzt mehrfach sogar die Uno zu Kritik veranlasste.