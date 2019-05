VW, Spotify, Microsoft Konzerne trommeln für die EU-Wahl

Bei der Lufthansa fordert ein am Rumpf eines Airbus A320 angebrachter Schriftzug ‚Say yes to Europe‘. Selbst US-Firmen mischen mit: Die Deutschland-Chefin Sabine Bendiek von Microsoft wirbt etwa via Twitter und Linkedin für eine hohe Wahlbeteiligung im Interesse einer florierenden Wirtschaft in der EU. Auch der US-Mischkonzern 3M betont sein Interesse an einem „starken und offenen“ Europa. In mehreren YouTube-Videos mit führenden EU-Parteikandidaten will der Industrieriese seine 18.000 Angestellten in Europa zur Wahl animieren.



„Das ist der beste Weg, um eine stabile Kapitalrendite zu erzielen und damit Investitionen anzuziehen und Arbeitsplätze zu schaffen“, betont Maxime Bureau, Direktor bei 3M in Brüssel. Eine aus einer niedrigen Wahlbeteiligung möglicherweise folgende Schwächung der EU könnte dies gefährden.