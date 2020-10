Man kann es auch so sehen, dass der Mangel an Schutzausrüstung wie Masken zu Beginn der Coronakrise eine lehrbuchhafte Marktreaktion ausgelöst hat: Die Preise schossen in die Höhe, und in der Reaktion stiegen viele Unternehmen in die Maskenproduktion ein. Relativ schnell wurde der Mangel weitgehend behoben. Solche Marktkräfte sollte man nicht ausbremsen.



Ein Staat kann nicht für jede seltene Krisensituation vorbauen und nicht alle Lieferketten absichern. Wer aber meint, man müsse kritische Güter nur alle im eigenen Land produzieren, wiegt sich in falscher Sicherheit.



