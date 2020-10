Indexiert man die Abhängigkeit von Bezugsländern, sieht man, dass der so genannte Herfindahl-Index über die vergangenen zwei Jahrzehnte für die EU relativ konstant geblieben ist. Im Gegensatz dazu, hat sich für China die Konzentration auf bestimmte Lieferanten verringert, was die zunehmende Einbindung in die Weltwirtschaft seit dem WTO-Beitritt widerspiegelt. Die US-Wirtschaft hat sich hingegen in den vergangenen Jahrzehnten stärker auf eine kleine Zahl von Lieferanten fokussiert – unter anderem aus China – was ihre Anfälligkeit tendenziell erhöht.