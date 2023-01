Das Dilemma der EZB Die geldpolitische Straffung muss weitergehen!

Nicht die EZB befindet sich also in einem Zielkonflikt; zunehmend werden aber Konflikte der europäischen Fiskalpolitik mit der Geldpolitik sichtbar. Um die Auswirkungen der Energiekrise und den erheblichen Rückgang der realen Einkommen zu dämpfen, haben die EU-Mitgliedstaaten seit September 2021 Entlastungsmaßnahmen in Höhe von mehr als 600 Milliarden Euro (vier Prozent des BIP der EU) beschlossen. Deutschland sticht mit Maßnahmen in Höhe von bis zu 260 Milliarden Euro (mehr als sieben Prozent des BIP) besonders hervor und bleibt mit Finanzierungssalden von minus 90 Milliarden Euro (2022) und minus 115 Milliarden Euro (2023) expansiv ausgerichtet, wobei die Strompreisbremse und der Abbau der kalten Progression noch hinzuzurechnen sind.