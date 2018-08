DIW-Chef Fratzscher: „Das große Risiko ist Italien“

Nehmen wir mal an, die Inflation steigt in den kommenden Monaten weiter an. Wird die EZB dann die Leitzinsen womöglich früher anheben als erwartet?

Ich glaube, die EZB wird ihr Inflationsziel in der Euro-Zone von knapp unter zwei Prozent so schnell nicht nachhaltig erreichen. Die Kerninflationsrate, also ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise, liegt ja immer noch bei nur rund einem Prozent. Deshalb halte ich es für realistisch, dass die EZB frühestens im September 2019 die Zinsen anheben wird. Und woher sollte ein Inflationsschub überhaupt kommen? Inflation wird doch immer mehr ein globales Phänomen, gerade für offene Volkswirtschaften wie Deutschland. Bei uns fließen in die Exportgüter über globale Wertschöpfungsketten in vielen Fällen 60 bis 70 Prozent an internationalen Vorleistungen ein. Das heißt: Inflation wird immer mehr global getrieben. Und ich sehe nicht, dass wir in den nächsten Jahren global einen starken Push an Inflation bekommen. Im Übrigen: Ein paar Jahre mit Inflationsraten von über zwei Prozent wären für Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit auch kein Problem.