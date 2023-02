Fed-Entscheid Leitzinsen steigen – Rezession rückt näher

Vorhersehbarkeit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit – das sind die Kriterien, anhand derer die Finanzmärkte das Handeln der Zentralbanken beurteilen. Gemessen daran dürften die Analysten in den Banken und die Händler an den Börsen mit dem gestrigen Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zufrieden sein. Wie von den Notenbankern zuvor in zahlreichen Reden angekündigt, hievten sie den Leitzins um 25 Basispunkte in den Bereich von nunmehr 4,5 bis 4,75 Prozent. Damit summieren sich die Zinsschritte der Fed seit Jahresbeginn auf 450 Basispunkte. Eine derart schnelle Zinswende hat es seit den Achtzigerjahren nicht mehr gegeben.