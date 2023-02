Geldpolitik Stürzt die US-Notenbank die Wirtschaft in die Rezession?

Zudem ist denkbar, dass eine Flaute auf dem Arbeitsmarkt nicht zu mehr Arbeitslosen führt, sondern lediglich die Anzahl der offenen Stellen verringert. Doch selbst wenn die Arbeitslosigkeit geringfügig zulegt, ließe sich die Fed davon wohl nicht abschrecken. Sie glaubt, dass sich die Wirtschaft leicht durch Zinssenkungen wieder ankurbeln lässt, sollte die Wachstumsdynamik allzu sehr nachlassen. In der Fed herrscht daher Einigkeit, die Geldpolitik lieber zu stark zu straffen, da ein Abschwung durch Zinssenkungen abgemildert werden kann. An den Finanzmärkten wird bereits darauf spekuliert, dass die Fed die Zinsen noch in diesem Jahr wieder senkt.



Was könnte gegen diese Entwicklung sprechen? Betrachten wir zwei alternative Szenarien. Erstens könnte die Fed die Wirtschaft in eine Rezession treiben, aber die Inflation könnte sich immer noch hartnäckig über dem Zwei-Prozent-Ziel der Fed einpendeln. Eine solche Stagflation würde – ähnlich wie in den 1970er-Jahren, als sich die Inflationserwartungen auf einem höheren Niveau verfestigten – die Fed zu weiteren Zinserhöhungen zwingen, während die Wirtschaft gleichzeitig schrumpft. Der Eifer der Fed bei der Inflationsbekämpfung sowie ihre Fähigkeit, politischem Druck standzuhalten, stünden vor einer harten Probe.