Freytags Frage: Kann die Politik den Abschwung noch verhindern?

Wenn es wirklich zu einem Abschwung kommt, müsste der Politikmix ausgewogen und zielführend sein. Was kann die Geldpolitik leisten, was die Fiskalpolitik? Gibt es Potential für Steuerpolitik? Sollte man die Politiken international, zumindest europäisch koordinieren? Könnte ein globaler Abschwung genutzt werden, die handelspolitischen Konflikte einzudämmen? Oder wäre eine protektionistische Zuspitzung wahrscheinlicher? Welche Rolle spielen nationale und internationale Regulierungen?

Die Antworten auf diese Fragen sind nicht nur auf den ersten Blick wenig ermutigend.



Die Geldpolitik hat zinspolitisch keinen Spielraum. Die jahrelange Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) hat das Potential für weitere Zinssenkungen im Grunde erstickt; es sei denn, die EZB strebt negative Zinsen an. Dies dürfte entweder eine Flucht in Bargeld oder in Sachwerte stimulieren (bzw. verstärken, denn eine Flucht in Sachwerte ist bereits jahrelang im Gange). Natürlich könnte die EZB versuchen, die Bargeldhaltung zu erschweren (oder zu verbieten). Die Geschichte zeigt, dass dies nur zu weiteren Verwerfungen (einschließlich Dollarisierung und Korrumpierung weiter Teile der Bevölkerung) führt und die Wirtschaft nicht stimulieren kann. Darüber hinaus würde die Geldpolitik für alle Mitglieder der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU) gelten, also auch für solche Länder, die von einer Rezession nicht betroffen wären. Die Geldpolitik fällt somit praktisch aus.