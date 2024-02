Konjunktur: Bundesbank befürchtet Rezession auch wegen der Streiks – Entspannung bei der Inflation

Der deutschen Wirtschaft droht nach Prognose der Bundesbank im laufenden ersten Quartal womöglich auch wegen der sich häufenden Streiks eine Rezession. Es sei „nicht auszuschließen, dass die diversen Streiks, unter anderem im Bereich Schienen- und Luftverkehr, die Produktion beeinträchtigen“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht für Februar. Noch gebe es Auftragspolster in der Industrie und in der Baubranche. „Sie schwinden aber.“