Konjunktur: Volkswirte sprechen von „anhaltender Schwächephase“

Vor einem Jahr hatten die Arbeitslosenzahlen allerdings noch um knapp 50.000 höher gelegen. Dennoch „mehren sich die Anzeichen, dass es am Arbeitsmarkt nicht mehr so abwärts gehen kann wie bisher“, kommentiert Stefan Kipar von der BayernLB die Entwicklung. Die offiziellen Zahlen will die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch (31. Juli) veröffentlichen.