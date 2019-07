Ist es auch nicht. Eigentlich. Die Erklärung dafür, dass es zu einer werden kann, ist eben nicht materiell, sondern – extrem vereinfacht gesagt – einerseits strukturell und andererseits ideell. Zunächst ist sie in der Konstruktion unseres Geld- und Finanzsystems zu finden, in dem alles am Geld hängt und dieses wiederum im Nichts wurzelt, nämlich im Versprechen, künftig einen Wert dafür zu erwirtschaften. Privatwirtschaftliche Profitinteressen (das „Kapital“) und das Ausbreitungsinteresse des kümmernden Staates („Wagnersches Gesetz“) sind in diesem System eine Symbiose eingegangen. Beide Seiten, nicht nur das Kapital, sondern auch der real existierende Staat, der sich (in Deutschland mehr als anderswo) im Laufe der Moderne von einem Ordner und Beschützer zu einem Verteiler und Versorger gewandelt hat, sind strukturell auf Wirtschaftswachstum gebaut.



Das ist die Absurdität des Wachstumsdogmas: Man braucht für die Stabilität des Systems eine endlose Aufwärtsdynamik. Dass das nicht ewig dauern kann, ist für jeden einsehbar. Daher musste ja auch ein Dogma der ewigen Möglichkeit, Nützlichkeit und Notwendigkeit von Wirtschaftswachstum geschaffen werden (Vgl. Matthias Schmelzer, The Hegemony of Growth: The OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm, 2016).