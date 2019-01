Konjunktur „Wenn Deutschland niest, bekommt Tschechien einen Schnupfen“

Michael Valasek, Professor an der Technischen Universität in Prag, verweist auf einen Ausweg: „Ich sehe ein großes Potenzial für den Einsatz von Robotern und die Automatisierung in der tschechischen Industrie.“ Valasek betreut einen eigenen Master-Studiengang mit dem Schwerpunkt „Industrie 4.0“. Gemeinsam mit deutschen Partnern ist eine Testumgebung für die flexible Fabrik der Zukunft entstanden. Alle Daten werden in der Cloud gesammelt und analysiert, um Abläufe zu optimieren und Qualitätsstandards einzuhalten.



Doch der Professor nennt ein Problem: Die Investitionskosten für Roboter seien hoch, Arbeitskräfte aber immer noch vergleichsweise günstig. Der monatliche Bruttoverdienst liegt in Tschechien laut Statistikbehörde CSU im Schnitt bei knapp 1230 Euro. In Deutschland ist es gut dreimal so viel.