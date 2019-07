Missglückter Befreiungsschlag Russland hat die Opec in der Hand

Je nachdem, welchen Zahlen man glaubt, ist Russland heute der zweit- oder drittgrößte Ölförderer der Welt. Allein durch Russland gelingt es der auf 30 Prozent verzwergten Opec, als Opec+ weiterhin etwa die Hälfte der weltweiten Ölförderung zu kontrollieren. „Aus der Perspektive der Kern-Opec ist Russland in den letzten Jahren ein zunehmend unverzichtbarer Helfer geworden, überhaupt noch das nötige Gewicht auf die Waage zu bringen“, analysiert André Wolf, Experte für internationalen Handel am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI).



Doch genau hier liegt das Problem: Was geschieht mit der Kern-Opec, wenn Russland dem Bündnis den Rücken zukehrt?