Neue IWF-Strategie „Null-Prozent-Kredite für Entwicklungsländer“

Aber wieso bremst das die Globalisierung?

Die Menschen in den benachteiligten Gebieten fordern eine Erklärung für ihre Situation. Gerade nationalistische Parteien nutzen diesen Unmut aus und machen die Globalisierung verantwortlich für die Ungerechtigkeit in ihrem Land. Für viele Demonstranten ist sie mittlerweile das Feindbild Nummer eins und ein einfach gefundener Sündenbock. Sie sind ausländischen Investoren gegenüber skeptisch und befürchten, durch Handelsabkommen ausgebeutet zu werden. Was folgt, sind protektionistische Maßnahmen. All das hemmt die Konjunktur und macht den Weg frei für „Slowbalisation“.



Der IWF galt lange Zeit als strenger Hüter von marktwirtschaftlichen Prinzipien und Globalisierung. Heute stellt er großzügig Kredite bereit und spricht sich mit seiner Forderung nach einem einheitlichen CO2-Preis implizit für eine Regulierung der Märkte aus. Zweifelt der IWF an der Vereinbarkeit von wirtschaftsliberalem Denken, Globalisierung und Klimaschutz?

Aufgrund der Lehren aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ist der IWF als Institution von vornherein dem Prinzip des Handels und der freien Märkte verpflichtet. Wir glauben auch nach wie vor, dass es keine bessere Alternative gibt. Unter Christine Lagarde haben wir jedoch angefangen, uns auch mit ökologischen und sozialen Themen zu beschäftigen, sofern sie makroökonomisch relevant sind. Vor allem die wachsende Ungleichheit und die große Einkommensschere zwischen Arm und Reich bereitet uns Sorgen. Wir müssen alle etwas dafür tun, dass die weltweite Akzeptanz für eine liberale Wirtschaftsordnung beibehalten wird.