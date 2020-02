Neue IWF-Strategie „Die wachsende Ungleichheit bereitet uns Sorgen“

Martin Mühleisen ist Direktor der Abteilung für Strategie, Politik und Revision (SPR) des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Washington. Vorher war er Stabschef der damaligen IWF-Chefin Christine Lagarde. Mühleisen hat in Heidelberg Mathematik und Wirtschaftswissenschaften studiert, an der Universität Cambridge seinen Master in Economics erworben und an der Ludwig-Maximilians-Universität München in Volkswirtschaftslehre promoviert. Beim IWF war Mühleisen zunächst zuständiger Volkswirt für Japan und Indien. Während der Finanzkrise 2008 verantwortete er als stellvertretender SPR-Direktor die Überprüfung der Zusammenarbeit mit 65 entwickelten Ländern, darunter auch die Mitglieder der Eurozone.