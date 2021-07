Trotz Einigung von 130 Ländern Globale Mindeststeuer: Der Kampf der Nationen geht weiter

Die Meldung aus Paris kam am Donnerstagabend überraschend. 130 von 139 verhandelnden Jurisdiktionen haben sich bereit erklärt, sich an einem Zwei-Säulen-Plan zur Reform des internationalen Steuerrechts zu beteiligen. Das ist insofern überraschend, weil Dutzende Länder bisher genau mit Niedrigststeuern operieren, um Unternehmen anzulocken. Viele wollen nur ungern darauf verzichten, doch am Ende ist der Druck aus den USA, aber auch aus EU-Staaten wie Deutschland und Frankreich, zu groß gewesen. Nur wenige Staaten wie Irland, Ungarn und Zypern verweigern sich noch. Aber am Ende spielt auch das keine Rolle mehr, weil die internationalen Konzerne zu viele Berührungspunkte mit den Teilnehmerländern haben.