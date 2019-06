USA und China „Der Handelskrieg kann in einen Rüstungswettlauf münden“

Die Falken in den USA wollen China am liebsten komplett von der Arbeitsteilung mit dem Westen abschneiden…

…was nicht nur China, sondern auch dem Westen großen Schaden zufügen würde. Je stärker die Arbeitsteilung zurückgedrängt wird, desto größer ist die Gefahr, dass sowohl in China als auch im Westen Arbeitskräfte und Kapital in Bereiche gelenkt werden, in denen die Länder keine komparativen Vorteile haben. Wenn Trump China langfristig auf Abstand halten will, muss er den Chinesen zudem den Besuch der Eliteunis in den USA verbieten, wo chinesische Studenten viel Know-how erwerben. Die Unis erlitten dadurch große finanzielle Schäden. Denn die Chinesen finanzieren mit ihren hohen Studiengebühren einen großen Teil der amerikanischen Eliteunis.