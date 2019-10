Christine Lagarde könnte für die Implementierung neuer geldpolitischer Methoden genau die richtige Frau zur rechten Zeit sein. Oftmals wurde als Nachteil ihrer Nominierung genannt, dass sie selbst keine ausreichende geldpolitische Expertise mitbringe. Diese ist jedoch im Kreise ihrer künftigen Berater und im gesamten Apparat der Zentralbank zweifellos zur Genüge vorhanden. Gefragt sind vielmehr ein hohes Verantwortungsbewusstsein, Tatendrang, politisches Verhandlungsgeschick und ein gewandtes Kommunikationsverhalten um die absehbare engere Koordination zwischen Geld- und Fiskalpolitik in die Tat umzusetzen. Dadurch könnte auch das allgemeine Ansehen der EZB und der gesamten Eurozone in der Bevölkerung wieder gestärkt werden.



Möglicherweise ist dies sogar der einzige Weg aus der aktuellen Einbahnstraße der EZB-Geldpolitik und zur Verhinderung eines „Weiter so“ mit unkalkulierbaren Folgen.



