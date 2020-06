CO2-Preis funktioniert auch in Krisen



Für die Klimapolitik gilt: Was vor der Krise richtig war, bleibt auch in und nach der Krise richtig. Dazu gehört, dass effektiver Klimaschutz am besten über einen Preis auf CO2-Emissionen erreichbar ist. Insofern ist es ermutigend, dass der Merkel-Macron-Plan zur Krisenbewältigung auch noch einmal das Ziel eines Emissionszertifikate-Handels nennt, der übergreifend alle Wirtschaftssektoren erfasst. Kritiker des Emissionshandels haben moniert, dass der CO2-Preis im bestehenden europäischen Emissionshandelssystem zu Beginn der Coronakrise abgestürzt ist, die Pandemie mithin klimaschädliches Wirtschaften verbilligt habe. Doch das zeigt gerade die Wirksamkeit dieses Instruments: Mit den Einschränkungen der öffentlichen und wirtschaftlichen Aktivitäten gehen die CO2-Emissionen zunächst einmal zurück, und das schlägt sich im Preis nieder. Genauso steigt der Preis wieder, wenn die ökonomische Aktivität anzieht. Der Preis gewährleistet also nicht nur die Erreichung der Emissionsziele, sondern wirkt durch die Reaktion der Zertifikatpreise auch antizyklisch zur Konjunktur und damit stabilisierend. Zuletzt lag der Preis am Handelsplatz EEX (Spotmarkt) bereits wieder bei rund 21 Euro nach einem Tief bei rund 15 Euro zu Beginn der Krise.