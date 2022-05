WiWo-Konjunkturradar Deutsche Wirtschaft auf dem Weg in die Stagflation

Die Inflationsraten sind vielerorts weiter gestiegen, in den USA (CPI) auf 8,5 Prozent, im Euroraum (HVPI) auf 7,5 Prozent. In Reaktion auf die hohe Preisdynamik hat die US-Notenbank Anfang Mai ihren Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 1,0 Prozent (Obergrenze) erhöht, und die Finanzmärkte rechnen damit, dass auch die Europäische Zentralbank im dritten Quartal beginnen wird, ihre Leitzinsen anzuheben. „Die derzeitige Mischung aus Lieferkettenproblemen, Sanktionen und Inflation bringt die deutsche Wirtschaft derzeit in Bedrängnis. Es gilt Wege zu finden, sich in diesem schwierigen Umfeld zu behaupten. Solange die Probleme nicht gelöst sind, besteht die Gefahr, dass die deutsche Wirtschaft in eine Stagflation rutscht“, meint Oliver Holtemöller.