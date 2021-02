Blick hinter die Zahlen #53 - Einfamilienhaus Warum der Traum vom Eigenheim oft unerfüllt bleibt

Wer sein eigenes Haus kaufen statt bauen will, kommt schnell an seine finanziellen Grenzen. Gemessen am EPX-Index stieg der Preis für Bestandshäuser in den vergangenen zehn Jahren bundesweit um 87 Prozent. In einigen angespannten Wohnungsmärkten haben sich die Häuserpreise im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt. In München beispielsweise kostet ein Einfamilienhaus in mittlerer Wohnlage laut Immobilienscout24 inzwischen 11.750 Euro je Quadratmeter. Bei 150 Quadratmeter Wohnfläche wären dies rund 1,7 Millionen Euro. Für Durchschnittsverdiener ist das nicht zu finanzieren.