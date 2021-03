Blick hinter die Zahlen #57 – Fahrräder Fahrräder werden zum knappen Gut – Händler und Hersteller kündigen steigende Preise an

Entsprechend meldet der Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) für 2020 so viele verkaufte Räder wie seit Jahren nicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg 2020 die Zahl von 4,3 Millionen auf mehr als fünf Millionen verkaufte Fahrräder und E-Bikes, ein Plus von 17 Prozent. Auch der ZIV führt den steigenden Absatz vor allem auf die Pandemie zurück. Hinzu kommen laut Verband aber auch der generelle Trend zum Fahrrad als vernünftigem Verkehrsmittel, der zwar langsame, aber allmählich in die Gänge kommende Ausbau des Radwegenetzes, und auch die Tatsache, dass das Angebot von Dienstfahrrad-Leasing für viele Nutzer immer attraktiver wird.