Abo-Modelle bei Twitter, Facebook und Co Sind die Zeiten des Gratis-Internets vorbei?

Es sieht so aus, als ob die Zeiten des „Gratis-Internets“ sich dem Ende zuneigen. Auf den ersten Blick zumindest. Man könnte das Elon Musk in die Schuhe schieben. Der zu jenem Zeitpunkt reichste Mann der Welt und seine Berater waren erschrocken, als sie im vergangenen Oktober tiefer in die Bücher des Kurznachrichtendienstes Twitter schauten, den Musk überhastet und ohne Prüfung für 44 Milliarden Dollar erworben hatte. Wenige Tage nachdem Musk im Twitter Hauptquartier in San Francisco einzog, befahl er seinen neuen Untergebenen, so schnell wie möglich neue Einnahmequellen jenseits der Werbung zu erschließen. In diesem Fall: die Verifikation der Twitter-Nutzer in einen Bezahldienst umzuwandeln. Dafür wurde Musk kritisiert, verlacht, es wurde ihm Harakiri unterstellt.