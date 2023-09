BSI geht in die USA Was Deutschlands IT-Sicherheitsbehörde im Silicon Valley sucht

Die Feier steigt in der Residenz des deutschen Generalkonsuls in San Francisco: Am Freitag, 8. September, gibt Claudia Plattner, die neue Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), den Startschuss für eine verstärkte Präsenz der deutschen IT-Sicherheitsbehörde im Silicon Valley. Gut einen Monat nach ihrem formellen Amtsantritt setzt Plattner damit erste öffentliche Schwerpunkte ihrer Arbeit.