Neue BSI-Chefin startet auf Schleudersitz Jetzt ist die Willkür an der Spitze der deutschen Cyberabwehr amtlich

Nach langer Vakanz an der Behördenspitze tritt Claudia Plattner am 1. Juli ihr Amt als neue Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) an. Damit hat Deutschlands wichtigste und bisher von Vizepräsident Gerhard Schabhüser seit Herbst 2022 nur interimistisch geführte Cybersicherheitsbehörde zumindest wieder eine komplette Führungsriege.