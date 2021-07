BSI warnt Cyberattacke in USA betrifft Tausende Computer in Deutschland

Diese Attacken breiteten sich seinerzeit unter anderem deshalb so schnell aus, weil Computer mit älteren Windows-Systemen und nicht geschlossenen Sicherheitslücken für sie ein leichtes Opfer waren. Sie galten deshalb als ein Weckruf für mehr IT-Sicherheit. Dennoch gab es nun erneut mehrere erfolgreiche Angriffe mit Lösegeld-Software.



Der Industrieverband BDI will Cyberattacken mit einer „nationalen Wirtschaftsschutzstrategie“ von Politik und Wirtschaft besser abwehren. „Noch nie wurde die deutsche Wirtschaft so stark angegriffen wie heute“, sagte BDI-Sicherheitsexperte Matthias Wachter der „Welt am Sonntag“. Die Zahl der Angriffe sei in der Coronapandemie gestiegen, weil Unternehmen im Homeoffice noch verwundbarer seien. Beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hieß es: „Die Bedrohungslage ist nach wie vor sehr angespannt und wurde durch die Pandemie noch einmal verschärft.“